تقرير مستشفى رفيق الحريري: 47 اصابة و23 حالة حرجة ووفيتان و702 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 20:28

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 47 اصابة و23 حالة حرجة ووفيتان و702 لقاحا

منذ 1 ساعة 3 February، 2022
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 702

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 427 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1559 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 23

– حالات وفاة: 2

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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