“الجبهة الشعبية”: قرارنا بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي جاء تغليبا للمصلحة الوطنية

أكد عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الخميس أن “قرار الجبهة بمقاطعة اجتماع المجلس المركزي جاء تغليباً للمصلحة الوطنية في الوقت الذي يلهث فيه البعض لمصالحه الذاتية ولتحسين موقعه ومركزه”.

وشدد عوض الله على أن “كل وسائل الضغط والابتزاز من أجل حث الجبهة على المشاركة في هذه الدورة غير الشرعية فشلت ولم تستطع أن تزحزح أنملة من مواقف الجبهة المبدئية التي عَبّرت عنها وما زالت بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن إعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية هي المدخل الأساسي لترتيب البيت الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم