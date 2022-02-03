البيت الابيض يعلن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في الغارة الاميركية على إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 16:00
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رئيس الجمهورية في حديث صحافي: التفاهم مستمر مع حزب الله ولا فراق بيننا وبينه والمطلوب تطوير التفاهم لا أن نلغيه
الرئيس عون: التفاهم مع حزب الله صمّام أمان ضد الفتنة الداخلية والحرب الأهلية ولا يزال ضرورة وطنية
الرئيس عون: على حاكم مصرف لبنان تلبية كل طلبات شركة التدقيق الجنائي وأمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب
الرئيس عون: رياض سلامة يتملّص بذرائع مختلفة من طلبات شركة التدقيق وعلى الجميع أن يعرف أنّ مهلة السماح انتهت
وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد جلسة الموازنة: إعفاء كلّ المستوردات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّ رسوم إضافية
إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وستعرض على المجلس لاحقاً
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المقاومة حاربت الإرهابين الصهيوني والتكفيري وحققت الاستقرار والأمن في لبنان
اتحاد النقل البري يعلق إضراب السائقين العموميين 15 يوما بعد تشكيل لجنة وزارية لبحث مطالبهم
نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من نصف الأسرى في سجن عوفر مصابون بفيروس كورونا
نائب وزير الخارجية اليمني: الحصار يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعيق السلام وتداعياته لن تكون في صالح أحد
وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والإمارات عبد الله بن زايد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
عبد اللهيان: استمرار الحرب في اليمن واتساع دائرة الاشتباكات والصراع لا يصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة
عبد اللهيان: وجود الكيان الصهيوني في المنطقة يُشكل خطراً على كل الدول
وزير خارجية الإمارات: حكومتنا جادة بتطوير العلاقات مع إيران وترى ضرورة المحادثات الثنائية في مختلف المجالات
عبد الله بن زايد: نسعى لتشجيع جميع الأطراف اليمنية للوصول الى حلّ سياسيّ بدعم من منظمة الأمم المتحدة
حركة الجهاد الإسلامي: ندين استقبال الإرهابي المجرم بني غانتس في البحرين والمطبعون مع العدو وقادته سيسجلون في سجلات العار
حركة الجهاد الإسلامي: ندعو شعوب الأمة الى إعلاء صوتها لمواجهة كل أشكال التطبيع والتحالف مع العدو
الرئيسان الاميركي والفرنسي يتعهدان في اتصال هاتفي بتنسيق ردهما على الحشود العسكرية الروسية عند الحدود الأوكرانية
وكالة سانا: قوات الاحتلال الاميركي قتلت 13 شخصا بينهم نساء وأطفال خلال إنزال جوي بمحيط بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي
البيت الأبيض يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في الغارة الأميركية بإدلب
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 2500 جندي إضافي في البلاد
الكرملين: حلف شمال الأطلسي خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
شركة فايزر تقدم طلباً للسلطات الصحية الأميركية للترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات
الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادثي إطلاق نار في كلية بولاية فرجينيا ومدرسة في مينيسوتا
ارتفاع عدد النواب المحافظين الداعين إلى حجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى 11 نائبا
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
البيت الابيض يعلن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في الغارة الاميركية على إدلب
منذ 60 mins
3 February، 2022
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