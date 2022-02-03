البيت الابيض يعلن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في الغارة الاميركية على إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2022 - 16:00

البيت الابيض يعلن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي ابو ابراهيم الهاشمي القرشي في الغارة الاميركية على إدلب

منذ 60 mins 3 February، 2022
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