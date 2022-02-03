الاتحاد الأوروبي: مجلس أوروبا يبدأ تطبيق إجراءات ضد تركيا لرفضها الإفراج عن عثمان كافالا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن “لجنة وزراء مجلس أوروبا قررت تطبيق إجراءات ضد تركيا بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا. وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك