مقتل 4 جنود و15 مسلحاً خلال إحباط هجوم على قاعدتين للجيش جنوب غربي باكستان

أعلن وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، مقتل 4 جنود من الجيش خلال إحباط هجومين لمسلحين على معسكرين تابعين للجيش في منطقتي بانجور ونوشكي بإقليم بلوشيتان جنوب غربي البلاد، مضيفاً أن المواجهات أسفرت عن مقتل 15 من المسلحين. وكشف وزير الداخلية في بيان مصور أن “15 إرهابيا قتلوا واستشهد 4 من عناصر الأمن في نوشكي وبانجور”، مضيفا “تم إحباط هجمات إرهابية كبيرة في نوشكي وبانجور. وقام جنود الجيش بطرد الإرهابيين”.

وأضاف أحمد، أن “قوات الأمن والجيش يعلمون جيدا خطورة تواجد تلك العناصر الإرهابية على أراضيها، وأنها لن تتوانى عن مواجهتها بشراسة حتى القضاء عليها”.

ويعد إقليم بلوشستان من الأقاليم المتاخمة للحدود مع أفغانستان، ويشهد سلسلة من الهجمات التي يقوم بها مسلحون تابعون لحركة طالبان الباكستانية المحظورة وكذلك تنظيم ” داعش” اللذين يتخذان من الأراضي الأفغانية ملاذاً لهم. وطالما أكدت الحكومة الحالية في أفغانستان على أنها لن تسمح بتهديد أمن أي دولة انطلاقاً من أراضيها.

المصدر: سبوتنيك