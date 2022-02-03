الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين القومي لأول مرة تجاوز 30 تريليون دولار.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز، لأول مرة، 30 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

يلاحظ أن هذا الرقم أصبح رقما قياسيا طوال فترة وجوده، وفي عمود “إجمالي الدين العام” يقدر بـ 30.012 تريليون دولار.

وبحسب الوزارة فقد تم الوصول إلى الأرقام المقابلة في وقت أبكر مما كان متوقعا، ويفسر ذلك من خلال التكاليف الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة أثناء الوباء، حيث تم استخدام 5 تريليون دولار لدفع إعانات البطالة الموسعة، والدعم المالي للشركات الصغيرة ومدفوعات التحفيز.

وكان الرئيس الأمريكي جوبايدن، في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، قد وقع قانونا يرفع سقف الدين الوطني للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون دولار، ولذلك منع بايدن التخلف المحتمل عن سداد الدين العام للدولة.

ومن المتوقع أن تسمح الزيادة في حد الدين للحكومة بتغطية التزاماتها حتى عام 2023.

المصدر: سبوتنيك