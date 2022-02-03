الكرملين يعلق على نشر قوات أمريكية في أوروبا

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن نشر القوات الأمريكية يعني أن الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوترات في أوروبا، وإن ذلك يؤكد مشروعية قلق روسيا من هذه التطورات.

وأضاف بيسكوف في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تواصل بالفعل تصعيد التوتر في أوروبا.. ونقل القوات الأمريكية إلى أوروبا هو دليل على أن لدينا سبب واضح للقلق”.

وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء عزمها نقل حوالي ألف جندي أمريكي قريبا من ألمانيا إلى رومانيا، بالإضافة إلى ما مجموعه 2000 جندي إضافي من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وبولندا.

المصدر: وكالات