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February 3 2022 - 07:36

بايدن وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا ويؤكدان ضرورة تنسيق المواقف

منذ 24 mins 3 February، 2022
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي الوضع حول أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي، الخميس، أن “الرئيس جو بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بشأن التعزيز المستمر للقوات الروسية على حدود أوكرانيا”.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما ناقشا خلال الاتصال التنسيق الدبلوماسي وإعداد “رد اقتصادي سريع وصارم” ضد روسيا في حال تدهور الوضع حول أوكرانيا.

ووفقا لبيان البيت الأبيض اتفق بايدن وماكرون على مواصلة التنسيق والاتصالات، بما في ذلك التشاور مع الحلفاء في الناتو والشركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها بشأن ما زعمت بوجود “أعمال عدوانية” من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونفت موسكو صحة هذه المزاعم، وقالت إن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، واتهمت الدول الغربية باستخدام مثل هذه المزاعم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: وكالات

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