وزير خارجية إيران في اتصال هاتفي مع بن زايد: الحرب باليمن ليست لمصلحة أحد

أكدت إيران للإمارات اليوم الأربعاء أن استمرار العدوان على اليمن ليس بمصلحة أي طرف، مشيدة بالعلاقات بين الجانبين وتطورها. وقال بيان للخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية، أمير عبداللهيان، هاتف نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

ووصف عبداللهيان العلاقات بين البلدين بأنها “إيجابية وفي تقدم”، وذكر أنه تمت إقامة لقاءات ومشاورات جيدة بين مسؤولي البلدين. وفي إشارة إلى العدوان على اليمن، قال عبداللهيان، “نعتقد أن استمرار الحرب وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة”.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن “حكومة الإمارات جادة في تطوير علاقاتها مع إيران، وترى ضرورة استمرار المحادثات الثنائية في مختلف المجالات”. وبشأن العدوان على اليمن، قال وزير الخارجية الإماراتي، “نحاول تشجيع جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي بدعم من الأمم المتحدة”.

المصدر: سبوتنيك