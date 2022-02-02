وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: استمرار الحرب في اليمن وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 22:38

وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: استمرار الحرب في اليمن وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة

منذ 15 mins 2 February، 2022
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