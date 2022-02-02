وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: استمرار الحرب في اليمن وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 22:38
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وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: مجلس الوزراء بحث طلب السلفة لكهرباء لبنان وتقرر أن تلحظ الكلفة في الموازنة
وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: سيكون من الضروري ربط الانفاق بإقرار خطة الكهرباء أولا
وزير الطاقة وليد فياض: خطة الاصلاحات في قطاع الكهرباء ضرورية للنهوض بالقطاع ويجب مناقشتها مع الجهات الخارجية الداعمة
وزير التربية والتعليم العالي: الخميس هو يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد والجامعات في جميع المناطق اللبنانية
وزير الصحة فراس أبيض يترأس اجتماعا للجنة كورونا: الوضع لا يستدعي الإقفال وانخفاض نسب التلقيح يحتم الاستمرار بالاجراءات
وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس يزور البحرين ويوقع اتفاقية للتعاون الامني بين الكيان الصهيوني والمنامة
موقع إكسيوس يقول ان وفدا من وزارة الحرب الصهيونية زار أبو ظبي لبحث دعمها دفاعيا واستخباراتيا بعد استهدافها بالصواريخ
موقع إكسيوس: "إسرائيل" والإمارات تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين
البنتاغون: أبو ظبي طلبت نشر طائرات الجيل الخامس وقد لبينا هذا الطلب لهم
قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي بالضرب على شاب فلسطيني عند باب الجديد في القدس المحتلة
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في حي المطار في كفر عقب بالقدس المحتلة
الاستخبارات الايرانية تعلن عن اعتقال المسؤول الثاني في جماعة تندر الارهابية المتهمة بتنفيذ عمليات تفجير وتخريب في ايران
الاستخبارات الايرانية: المعتقل هو أول من أعلن عن اغتيال العالم النووي علي محمدي
البنتاغون: سننقل 3000 جندي أمريكي من الولايات المتحدة الى أوروبا في الايام المقبلة والخيار مفتوح بإرسال قوات إضافية
مجلس الدوما الروسي: نقل قوات امريكية الى شرقي أوروبا يعتبر خطوة غير بناءة
مجلس الدوما الروسي: نقل قوات أمريكية الى أوروبا يقوض مفاوضات الضمانات الأمنية وقد يدفع موسكو لاتخاذ رد صادم
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي: التصعيد لا يخدم مصلحة أي طرف
الكرملين: الرئيس بوتين اكد لجونسون ان "النيتو" لم يستجب بشكل مناسب للمخاوف الروسية
الصحة اللبنانية: تسجيل 10760 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وكالة بلومبرغ: واشنطن أبلغت موسكو بالسماح لها بالتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك في رومانيا وبولندا
الكرملين: حلف شمال الأطلسي خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
الكرملين عشية زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين: أكثر من 15 اتفاقية جاهزة للتوقيع بين روسيا والصين
شركة فايزر تقدم طلباً للسلطات الصحية الأميركية للترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات
ارتفاع عدد النواب المحافظين الداعين إلى حجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى 11 نائباً
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس مكتب الأمن القومي البولندي: الولايات المتحدة بصدد نشر نحو 2500 جندي إضافي في البلاد
الكرملين: حلف شمال الأطلسي خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع
شركة فايزر تقدم طلباً للسلطات الصحية الأميركية للترخيص باستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات
الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادثي إطلاق نار في كلية بولاية فرجينيا ومدرسة في مينيسوتا
ارتفاع عدد النواب المحافظين الداعين إلى حجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى 11 نائبا
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: استمرار الحرب في اليمن وانتشار الخلافات ليس في مصلحة أي من الطرفين أو المنطقة
منذ 15 mins
2 February، 2022
الامارات
العدوان على اليمن
ايران
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