العدو الإسرائيلي يشارك في تدريبات بحرية بقيادة أمريكا إلى جانب السعودية وعمان

يشارك كيان العدو الإسرائيلي في تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لتنضم لأول مرة علنا إلى السعودية وعمان، وهما دولتان خليجيتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية بالكيان الإسرائيلي، رغم تطبيع دولتين خليجيتين أخريين معها.

ويشارك في التدريبات التي تحمل اسم (آي.إم.إكس 22) حوالي 60 دولة. وطبعت الحكومة الإسرائيلية علاقاتها مع الإمارات والبحرين في عام 2020، وأجرت لأول مرة تدريبات بحرية مشتركة مع الدولتين في نوفمبر / تشرين الثاني.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي في تدريبات “آي.إم.إكس” وبشكل علني إلى جانب السعودية التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبحسب معلومات للبحرية الأمريكية، لم تشارك الكويت وقطر اللتان لا تربطهما علاقات رسمية بالكيان الإسرائيلي في التدريبات.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى بعض عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وهي مركز قيادة أمريكي معني بالتنسيق العسكري في الشرق الأوسط، وجرى ضم الجيش الإسرائيلي إليه العام الماضي.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية يوم الأربعاء إن القائمين على تحديد أنشطة التدريبات على دراية بأبعاد الواقع الجغرافي والسياسي لكل دولة من الدول المشاركة على حدة، لكن التعاون كان في أوجه. وأضاف أن جهود التخطيط “في المنطقة لم تسفر سوى عن نتائج إيجابية”.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن بعض الوحدات ستشارك في تدريبات البحر الأحمر مع الأسطول الخامس الأمريكي. وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز للصحفيين يوم الأربعاء “خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الجيش الإسرائيلي يتدرب ليس فقط معنا، ولكن مع دول شريكة أخرى في المنطقة”.

وفي عامها السابع، انطلقت تدريبات آي.إم.إكس يوم الاثنين من مقر الأسطول الخامس في البحرين وستجرى في الخليج وبحر العرب وخليج عمان والبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي.

المصدر: رويترز