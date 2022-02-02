روسيا تستعيد إنتاج النفط في شهر اذار/ مارس بنسبة 90 بالمئة من حجم التقليص في ايار/ مايو 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 19:18

روسيا تستعيد إنتاج النفط في شهر اذار/ مارس بنسبة 90 بالمئة من حجم التقليص في ايار/ مايو 2020

منذ 1 ساعة 2 February، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستعيد في شهر آذار/مارس ما نسبته 90 بالمئة من حجم إنتاج النفط الذي قامت بتخفيضه في شهر أيار/مايو 2020″.

وقال نوفاك عبر قناة روسيا 24 “لوحظ بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر أن المستوى العام للتنفيذ الاتفاق بلغ 122 بالمئة”.

وأضاف نوفاك “روسيا تنفذ الصفقة شهريا [صفقة أوبك+] بما يقرب من 100 بالمئة، وشهر كانون الأول/ ديسمبر لم يكن استثناء، نحن ملتزمون بتدابير الاتفاق مثل باقي الدول”.

وعن قرار تحالف أوبك+ بزيادة إنتاج النفط في شهر آذار/مارس بمقدار 400 ألف برميل يوميا قال نوفاك: “بالنسبة لنا، ستتيح هذه الزيادة في الإنتاج إمكانية استعادة مستوى الحجم المخفض بنسبة 90 بالمئة”، منوها إلى أن روسيا خفضت الإنتاج في شهر أيار/مايو 2020 بمقدار 2 مليون برميل يوميًا

المصدر: وكالة سبوتنيك

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