البنتاغون: الرئيس بايدن قرر نشر قوات في شرق أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 17:34
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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الشرطة الأميركية: 3 قتلى في حادثي إطلاق نار في كلية بولاية فرجينيا ومدرسة في مينيسوتا
ارتفاع عدد النواب المحافظين الداعين إلى حجب الثقة عن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى 11 نائبا
60 قتيلاً على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
البنتاغون: الرئيس بايدن قرر نشر قوات في شرق أوروبا
منذ 28 mins
2 February، 2022
ارسال قوات اميركية
البنتاغون
الولايات المتحدة
بايدن
شرق اوروبا
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