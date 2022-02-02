مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع التجوال في حوارة جنوب نابلس ويجبر المحال التجارية على اغلاق أبوابها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 15:50

مصادر فلسطينية: الاحتلال يمنع التجوال في حوارة جنوب نابلس ويجبر المحال التجارية على اغلاق أبوابها

منذ 36 mins 2 February، 2022
أخبار موقع المنار

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