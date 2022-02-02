الكرملين: نشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات. وفي تعليقه على أنباء مفادها أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا وخاصة منع أكبر البنوك الروسية من إجراء بعض المعاملات بين البنوك بالدولار “يشعر الكرملين بلا شك بالقلق لأن السلوك الأمريكي في مجال العقوبات لا يمكن التنبؤ به. وتحافظ الولايات المتحدة على عدم قابليتها للتنبؤ الدولي في هذا الصدد”.

وأضاف “وضعت السلطات خططا لتقليل العواقب في حالة قيام الولايات المتحدة بفرض حظر على البنوك الروسية لإجراء معاملات معينة بالدولار… توجد هناك خطط وهي لتقليل مخاطر عواقب مثل هذه الإجراءات غير المتوقعة”.

المصدر: روسيا اليوم