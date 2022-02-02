رابطة أطباء الاسنان بقاعا إعتصمت أمام قصر عدل زحلة احتجاجا على جريمة قتل الطبيب جاسر الصلح

نفذت رابطة أطباء الأسنان في البقاع اعتصاما أمام قصر عدل زحلة، إحتجاجا على الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق الطبيب ايلي جاسر في أبلح. وألقى رئيس الرابطة الدكتور خالد الصلح، كلمة قال فيها:

“ان رابطة اطباء الاسنان في البقاع تدين وتستنكر الجريمة النكراء التي أرتكبت عن سابق تصور وتصميم في حق الدكتور إيلي ميشال جاسر والتي إن دلت على شيء تدل على غياب الشريعة والقانون وتحلل الدولة والتخلي عن مسؤولياتها في حماية الطبيب الذي اصبح مكسر عصا.

اننا في رابطة اطباء الاسنان في البقاع، نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية ان تسرع بإنزال أشد العقوبات في حق الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة بدم بارد”.

ان الطبيب الذي يحمل هم الانسان ويعالج روح الانسان لا يمكن ان يكون أداة او هدفا لتنفيذ مآرب شخصية. اننا نطالب نقابة الاسنان ان تتابع هذه القضية قضائيا، ونطالب بالاقتصاص من هذا المجرم والا سيكون لنا تحرك اخر، وسيكون لنا موقف تصعيدي اخر”.

اننا نشكر جميع اطباء الاسنان الذين توقفوا عن العمل اليوم”.

وتابع:”حتى لو تم توقيف القاتل فنحن في نقابة اطباء الاسنان لدينا خوف لان هناك محسوبيات وصفقات في هذا البلد، وهذا ليس اول اعتداء يطال الجسم الطبي. الطبيب بات مهددا اليوم، فإما الهجرة واما الوقوع ضحية لهذه الاعمال، فهل مطلوب تفريغ البلد من الناس؟، وخاصة من هذه الفئة”. وهل قدر الطبيب الوحيد هو ان يرحل عن هذا البلد؟

وختم الصلح “الطبيب الضحية ايلي جاسر اختار ان يكون وطنيا وان يبقى في وطنه فهل هكذا يكون قدره؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام