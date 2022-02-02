الشيخ ياسين: مشروع المواجهة والممانعة كان وسيبقى في اوجه لمواجهة كل مشاريع الفتنة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 14:00

الشيخ ياسين: مشروع المواجهة والممانعة كان وسيبقى في اوجه لمواجهة كل مشاريع الفتنة

منذ 12 mins 2 February، 2022
الشيخ علي ياسين
لبنان

حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح “من ارتفاع اصوات الفتنة في هذه الايام والتي عمد بعضها الى التطاول على المقامات والعقائد الدينية فيما نراه عميت ابصاره وصمت اذانه عن الانتهاكات الصهيونية لسيادة لبنان بحرا وجوا وبرا وعبر شبكات التجسس الموزعة مناطقيا وطائفيا لزرع الفتنة تلبية للمشروع الصهيوامريكي الذي يدورون في فلكه”.

وقال الشيخ ياسين “إن تلك الاصوات التي تربت على الفتنة والاغتيالات وعمليات الخطف على الهوية خلال الحرب الاهلية المشؤومة التي كانوا اداتها الاساسية يسعون لعودتها اليوم عبر خطابات طائفية ومناطقية يستعدون لها في انتظارهم لانتخابات يحلمون ان تعيد لهم مجدهم الدموي”.

وأضاف “إننا وبمناسبة ذكرى عودة الامام الخميني وقيام الجمهورية الاسلامية نؤكد ان مشروع المواجهة والممانعة كان وسيبقى في اوجه لمواجهة كل مشاريع الفتنة الممولة من الصهيوامريكي وإننا نقدر دور الثورة في وقوفها الى جانب لبنان وكل الاحرار والمستضعفين وافشالهم مشاريع الاستكبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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