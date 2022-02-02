الكرملين: الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء، أن “الناتو خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع”.

وقال بيسكوف للصحفيين “أود أن أسلط الضوء على ثلاث تصريحات للرئيس بوتين، وهي حقيقة أننا في وقت ما خدعنا كثيراً عندما وعدوا بعدم التوسع، ثم توسعوا. ثانياً، إن استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا تنطلق مباشرة من استخدام القوة لإعادة الأراضي، كما أكد المتحدث. وفي هذه الحالة، من الناحية الافتراضية في المستقبل المنظور أو البعيد، قد نواجه هجومًا من أحد أعضاء الناتو وأوكرانيا، على روسيا. وبالنظر إلى العقلية القومية، على كل المستويات، لا يمكن استبعاد ذلك. فقد نواجه خطر الحرب بين روسيا وحلف الناتو”.

وأضاف بيسكوف أن النقطة الثالثة هي حقيقة أن فرضية “الأبواب المفتوحة” لم يتم توثيقها في أي مكان. “تنص المادة 10 من النظام الداخلي على أنه يجوز قبول الأعضاء الجدد، ولكن لم يرد ذكر “للأبواب المفتوحة”. وهذا أيضًا مهم جدًا أن يتذكره الجميع”.

المصدر: سبوتنيك