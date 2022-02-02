ارتفاع أسعار النفط بانتظار نتائج اجتماع “أوبك+” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 10:02

ارتفاع أسعار النفط بانتظار نتائج اجتماع “أوبك+”

منذ 26 mins 2 February، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بنحو طفيف وسط حالة ترقب من قبل المستثمرين لنتائج اجتماع “أوبك+” المزمع عقده اليوم، حيث ستبحث دول المجموعة الأوضاع في سوق النفط العالمية.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 88.34 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.13% إلى 89.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ومن المتوقع أن تقر مجموعة “أوبك+” خلال اجتماع اليوم إضافة 400 ألف برميل أخرى لإنتاج المجموعة.

المصدر: روسيا اليوم

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