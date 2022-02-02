التحكم المروري : قطع السير على تقاطع السفارة الكويتية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 10:02
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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تبدأ إضراباً عاماً في مختلف المناطق اللبنانية
تجمع الشركات المستوردة للنفط: بسبب تحرك قطاع النقل ستتوقف الشركات المستوردة عن تسليم المحروقات في مستودعاتها الأربعاء
وزارة الصحة العامة: تسجيل 7314 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
إيران: حداد عام في البلاد على رحيل آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني وعطلة رسمية في قم المقدسة
جيش العدو يعلن مشاركته لأول مرة في مناورات بحرية بقيادة أمريكية بالبحر الأحمر تضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين وعمان
نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية: نحذر من عسكرة دول العدوان للبحر الأحمر وإجرائهم مناورة بالقرب من مياهنا الإقليمية
قائد أنصار الله خلال لقائه وفداً من القبائل: "إسرائيل" والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدواً مشتركاً بينهم
السيد عبد الملك الحوثي: واجبنا أن نقف صفاً واحداً وأن يسعى الكل كي لا يكون البلد خاضعاً للخارج
السيد الحوثي: قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائه
الحشد الشعبي العراقي: مقتل 4 من إرهابيي داعش بقصف لطائرات الجيش في محافظة صلاح الدين
رويترز: وزارة الدفاع التركية تقول إنها وجهت ضربات جوية ضد أهداف لمسلحين أكراد في العراق وسوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نريد من الولايات المتحدة والناتو ضمانات أمنية طويلة الأمد
بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: يمكننا وصف الرد الأمريكي على أبرز مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية بالسلبي
الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف خلال مكالمة هاتفية ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا
الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس حول كوريا الشمالية
رئيس غينيا بيساو: المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء أوقعت قتلى والعديد من الجرحى
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الأربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من شهر رجب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس غينيا بيساو: المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء أوقعت قتلى والعديد من الجرحى
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الاربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من رجب الأصب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي
الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف خلال مكالمة هاتفية ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا
لافروف: يمكننا وصف الرد الأمريكي على أبرز مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية بالسلبي
الولايات المتحدة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الخميس حول كوريا الشمالية
رئيس غينيا بيساو: المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عصر الثلاثاء أوقعت قتلى والعديد من الجرحى
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الاربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من رجب الأصب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : قطع السير على تقاطع السفارة الكويتية
منذ 51 mins
2 February، 2022
تقاطع السفارة الكويتية
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