الدنمارك: رفعٌ لكل قيود كورونا…لا كمامة ولا لقاح

“سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا” بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن امس الثلاثاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2022) إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.

شكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الناس على روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا.

وبهذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كرونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الإختبارات السلبية لفيروس كورونا .

إجراءات رفع قيود كورونا في الدنمارك لاقت ترحيبا من الكثيرين. وفي هذا الصدد يقول أحد المواطنين الدنماركيين، حسب ما جاء في موقع تاغسشاو الألماني “سنصاب جميعنا بفيروس كورونا مثل الزكام سابقا وبعدها سينتهي كل شيء”.

بالمقابل عبر آخر عن خشيته من تأثير هذا الانفتاح على النظام الصحي “جميل أن ترفع القيود لكن نحشى من أن يصاب عدد كبير من الناس ويؤثر ذلك بشكل كبير على المدارس والمستشفيات”.

يذكر أن الدنمارك اتخذت خطوة مماثلة في أيلول/سبتمبر الماضي ولكن أعيد العمل بالتدابير تدريجيا عندما بدأت أعداد الحالات في الارتفاع بشكل حاد بعد ذلك بوقت قصير.

وسجلت البلاد 29 ألفا و655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية . وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و772 ألفا و901 إصابة، والوفيات إلى 3778 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و64 ألفا و295 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن مع العلم أن عدد السكان البلاد يبلغ حوالي ستة ملايين نسمة.

المصدر: dw.com