انتاج لقاح كورونا “نانوئي” في إيران يبلغ مراحله النهائية

أكد رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا: “أنا فخور بأن أعلن أن شركاتنا المعرفية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية ، والتي نأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام القادم.”

وقال مهدي رضايت ، الأستاذ في الجامعة ورئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية في اللجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا ، في افادة تلفزيونية ان تعريف تكنولوجيا النانو موجود حتى في الكتب المدرسية ، وقد تلقى حاليا اكثر من مليون طالب العلم في هذا الصدد وبشكل عام ، يُطلق على الابحاث والتطوير على المستوى الجزيئي التي تقود إلى إنتاج مواد وخصائص ومنتجات جديدة اسم تقنية النانو.

وتابع: “خلال السنوات من 2005 الى 2015 ، كنا نسعى الى تطوير الموارد البشرية لأن القوى العاملة كانت قليلة جدًا في ذلك الوقت ، وكان لدينا 10 مقالات سنويًا في ذلك الوقت ، لكننا الآن ننتج 35 مقالة دولية يوميًا ، مما يشير إلى التقدم العلمي للبلد.

وأضاف رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية انه في اجتماع عقدناه مع قائد الثورة الاسلامية قبل نحو عقدين ، ذكرنا أن هدفنا هو إدخال تكنولوجيا النانو في حياة الناس وجدير بالذكر اننا كنا نحتل المرتبة 57 عالميا على صعيد التطور العلمي ولكننا نتبوء الآن المرتبة الرابعة في التقدم العلمي منذ عدة سنوات بعد الولايات المتحدة والصين والهند.

واوضح رضايت ان تركيزنا ينصب في الخطة العشرية الثانية على أسواق العمل ورغم الصعوبات والحظر ، تحاول تقنية النانو دخول دول أخرى حيث نتعامل الآن مع أكثر من 40 دولة ، مثل كوريا والصين والعراق وأفغانستان.

وقال انه لدينا حاليًا أكثر من 40 ألف شخص مدربين تدريباً عالياً وحاصلين على درجة الماجستير في صناعة تكنولوجيا النانو ويذهب العديد من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان مختلفة من أجل التعليم ، حتى في أمريكا اللاتينية ، ويقبلون الطلاب من تلك البلدان.

المصدر: وكالة انباء فارس