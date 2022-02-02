من يمكن أن يعاني من سكتة دماغية بعد كوفيد-19؟

وفقًا لطبيب الأعصاب سيميون بروكوبينكو، هناك فئات من المرضى معرضون لخطر الإصابة بسكتة دماغية بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

أشار الطبيب بروكوبينكو إلى أن “مرض فيروس كورونا يمكن أن يسبب سكتة دماغية لعدة فئات من الناس”، وفقا لموقع “ميديك فوروم”.

وأضاف الطبيب أنه يمكن أن يأخذ مرض كوفيد شكل التهاب جهاز، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال حدوث جلطات دموية.

وحذّر طبيب الأعصاب من أنه “إذا تناول الشخص مضادات التخثر بعد الإصابة بفيروس كورونا، فإن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يزيد”.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة معينة من سكتة دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا:

• أمراض الأوعية الدموية الدماغية،

•داء السكري،

• اضطرابات ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

المصدر: وكالات