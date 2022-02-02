الإعلام الأمني في العراق: تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين وقتل من فيها بضربات جوية ضمن عمليات صلاح الدين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 01:24

الإعلام الأمني في العراق: تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين وقتل من فيها بضربات جوية ضمن عمليات صلاح الدين (وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 1 February، 2022
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