الإعلام الأمني في العراق: تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين وقتل من فيها بضربات جوية ضمن عمليات صلاح الدين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 01:24
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الرئيس عون خلال استقباله وزير خارجية الفاتيكان: نبذل جهودنا لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق والغرب
الرئيس عون خلال استقباله وزير خارجية الفاتيكان: نسعى للحفاظ على لبنان وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في زيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تنفذ ابتداء من الأربعاء إضراباً في مختلف المناطق اللبنانية
تجمع الشركات المستوردة للنفط: بسبب تحرك قطاع النقل البري ستتوقف الشركات المستوردة عن تسليم المحروقات في مستودعاتها غداً
وزير التربية والتعليم العالي يعلن إقفال مؤسسات القطاع التربوي الرسمية والخاصة يوم الأربعاء
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية يدين استقبال الإمارات لرئيس كيان العدو الصهيوني
القاضية غادة عون تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد تغيبه عن جلسات استجوابه
اعتصام لعسكريين وموظفين أمام مصرف في صيدا رفضاً لإجبارهم على قبض رواتبهم بالدولار بدل الليرة على سعر منصة صيرفة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 7314 إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
الحكومة الإيرانية تعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد عام في البلاد على رحيل آية الله كلبايكاني وعطلة رسمية في قم المقدسة
الإمام الخامنئي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني
حزب الله: خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية قامةً شامخةً وعالماً وفقيهاً مقتدراً برحيل المرجع آية الله الكلبايكاني
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
قائد أنصار الله خلال لقائه وفداً من القبائل: إسرائيل والموالون لها يعتبرون الشعب اليمني عدواً مشتركاً بينهم
السيد عبد الملك الحوثي: واجبنا أن نقف صفاً واحداً وأن يسعى الكل ألا يكون البلد خاضعاً للخارج
السيد الحوثي: قبل يومين رئيس كيان العدو زار الإمارات وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا السفر حتى في أجوائه
جيش العدو يعلن مشاركته لأول مرة في مناورات بحرية بقيادة أمريكية بالبحر الأحمر تضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين وعمان
نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية: نحذر من عسكرة دول العدوان للبحر الأحمر وإجرائهم مناورة بالقرب من مياهنا الإقليمية
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عبر تويتر: إكسبو، لكي تكون آمناً، نكرر النصح؟؟
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتدي بالضرب على شابين اعتقلهما من باب العمود بالقدس المحتلة
مصادر عراقية: إعطاب آليات دعم لوجستي تابعة للاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة الناصرية جنوب بغداد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نريد من الولايات المتحدة والناتو ضمانات أمنية طويلة الأمد
بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لاحتواء روسيا وكبح تقدمها الاقتصادي
الخارجية الأمريكية: بلينكن أبلغ لافروف خلال مكالمة هاتفية ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا
لافروف: يمكننا وصف الرد الأمريكي على أبرز مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية بالسلبي
رئيس الوزراء المجري: الاتحاد الأوروبي موقفه موحد ولا أحد يريد صراعاً مع روسيا
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن الاربعاء هو المتمم لشهر جمادى الثانية والخميس هو الأول من رجب الأصب
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الارصاد الجوية: لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين وحتى ظهر الثلاثاء
سماكة الثلوج أكثر من 3 امتار في عكار ومعظم الطرق مفتوحة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الإعلام الأمني في العراق: تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين وقتل من فيها بضربات جوية ضمن عمليات صلاح الدين (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
1 February، 2022
الاعلام الامني في العراق
العراق
داعش
محافظة صلاح الدين
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