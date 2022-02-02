CNN: الـFBI وعمدة كاليفورنيا متهمان بمصادرة أموال الماريجوانا بشكل غير قانوني

أشارت شبكة CNN إلى انخراط عملاء فيدراليين وقسم شرطة في جنوب كاليفورنيا في الاستيلاء على أكثر من مليون دولار نقدا من مركبات تنقل الأموال من مستوصفات الماريجوانا للمؤسسات المالية.

ومستوصفات القنب في الولايات المتحدة أو مستوصفات الماريجوانا هي مواقع تابعة للحكومة المحلية، حيث يمكن لأي شخص شراء القنب والمواد ذات الصلة بالقنب للاستخدام الطبي أو الترفيهي.

في الدعوى المدنية المرفوعة في محكمة المقاطعة الفيدرالية، يتهم محامو شركة “إمبيريال” وهي شركة مقرها بنسلفانيا تنقل الأموال نيابة عن المؤسسات التي تشمل مستوصفات القنب، مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وإدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا بالتخطيط لتوقيف سيارات الشركة بشكل غير قانوني و الاستيلاء على الأموال من عملائها.

وبحسب الدعوى فإن مركبات الشركة قد أوقفت من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية خمس مرات بين كانساس وكاليفورنيا منذ مايو 2021، مما أدى مرتين إلى مصادرة أموال يبلغ مجموعها أكثر من مليون دولار، والتي تم تسليمها بعد ذلك إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأفادت الدعوى بأن “عمليات الإيقاف والتفتيش والمصادرة المتكررة والمستمرة مكلفة لشركة “إمبريال”أدى لتعطل أعمالها بشكل كبير. وقد اضطرت الشركة إلى تعليق العمليات التجارية في أكبر مقاطعة في الولايات المتحدة، مقاطعة سان برناردينو، وتوقفت عن القيادة عبر كانساس. كما أن الشركة فقدت بعض عملائها بسبب هذه الحوادث”.

وأضافت: “إذا استمرت هذه الحوادث في التكرر، فسوف يهدد نموذج عمل شركة إمبريال وقدرتها على الاستمرار في توفير البنية التحتية المالية لصناعة القنب الطبي القانوني عن طريق نقل الأموال بأمان من أماكن العمل إلى النظام المصرفي”.

المصدر: سي ان ان