السيد الحوثي: مواقف الإمارات والسعودية مع العدو الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم

أكد قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن “الأمريكيين والإسرائيليين هم العدو الحقيقي للمسلمين وهم يسعون لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهم”، وأشار إلى أن “العدو الإسرائيلي والموالين له يعتبرون الشعب اليمني عدوا مشتركا بينهم”، ولفت الى ان “مواقف الإماراتي والسعودي مع العدو الإسرائيلي ضد شعبنا اليمني معلنة في لقاءاتهم”.

كلام السيد الحوثي جاء الثلاثاء خلال لقائه بوفود قبلية من مشايخ واعيان وأبناء قبائل خب والشعف واليتمة ودهم بمحافظة الجوف وقبائل العبدية بمحافظة مأرب، وأكد السيد الحوثي على “أهمية الحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وأن يسود التفاهم والإخاء بين أبناء محافظة الجوف”، ودعا “لصلح عام في المحافظة وأن يعم الأمن والاستقرار والتعاون بين الجانب الرسمي والوجاهات لحل الإشكالات”، وأوضح أن “الأعداء يبذلون جهودا للتفريق بين أبناء البلد وإثارة الفرقة بينهم تحت عدة عناوين”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “رئيس كيان العدو الصهيوني زار الإمارات قبل يومين وفتحت له السعودية أجواءها بينما يمنع على شعبنا اليمني السفر حتى في أجوائه”، وقال “قبل أيام ارتكب العدو مجزرة في سجن بصعدة بشكل متعمد رغم معرفة الأمم المتحدة وغيرها بمكان السجن، كما أن حصار شعبنا جريمة لأنه سبب معاناة كبيرة مع أنهم يفتشون السفن بعد حصولها على التراخيص”، وشدد على “وجوب الوقوف صفا واحدا وأن يسعى الكل ألا يكون البلد خاضعا للخارج”.

المصدر: موقع انصار الله