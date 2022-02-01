لافروف: نتوقع ردا سريعا من دول الناتو على رسالة عدم قابلية الأمن للتجزئة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء أن الجانب الروسي يتوقع استجابة سريعة من دول حلف الناتو، بما فيها الولايات المتحدة، على الرسالة التي تم إرسالها في الأول من شباط/ فبراير بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة.

ونقل موقع الخارجية الروسية نص الرسالة التي أرسلها لافروف إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية: “نتوقع ردا سريعا. لا ينبغي أن يستغرق وقتا طويلا، فالحديث يدور حول شرح المفاهيم التي على أساسها قام الرئيس (رئيس الوزراء) بالتوقيع على التعهدات”.

وتابعت الوثيقة “ننطلق أيضًا من حقيقة أن الرد على هذه الرسالة سيأتي بصفته الوطنية، حيث أنه تم قبول الالتزامات المذكورة أعلاه من قبل كل دولة من دولنا على حدة، وليس نيابة عن كتلة”.

كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعرب في وقت سابق، عن قلق بلاده إزاء موقف عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” إزاء “موضوع عدم قابلية الأمن للتجزئة”، مشيرا إلى أن رد الولايات المتحدة والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية كان سلبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك