الوزير الحلبي: إقفال المدارس والجامعات الرسمية والخاصة غدا بسبب برنامج اغلاق الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 23:34

الوزير الحلبي: إقفال المدارس والجامعات الرسمية والخاصة غدا بسبب برنامج اغلاق الطرق

منذ 2 ساعة 1 February، 2022
الوزير الحلبي
لبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، أنه “بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية”.

ودعا الوزير الحلبي “المدارس والمؤسسات التربوية كافة إلى تكثيف الدروس بعد غد لتعويض الفاقد التعليمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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