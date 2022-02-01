مصادر عراقية: قصف جوي تركي على سلسلة جبال مخمور في الموصل (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 21:52

مصادر عراقية: قصف جوي تركي على سلسلة جبال مخمور في الموصل (وكالة يونيوز)

منذ 6 mins 1 February، 2022
أخبار موقع المنار

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