بعد تعاميم المركزي.. سرقة موصوفة لرواتب الموظفين وجيوب المواطنين

خريس: دولرة رواتب الموظفين مخالفة قانونية وأخلاقية

استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس وفودا شعبية، بحضور مدير مكتبه في صور حيدر جفال، وكان عرض للاوضاع المعيشية والأزمة الإقتصادية. وأشار خريس الى “الإجراءات الكارثية التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل ...