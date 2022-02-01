بعد تعاميم المركزي.. سرقة موصوفة لرواتب الموظفين وجيوب المواطنين

تعرضَ موظفو القطاع العام للإبتزاز من قبلِ بعضِ المصارفِ بسببِ تقلباتِ سعرِ صرفِ الدولار، وأكدت رابطةُ موظفي الدولة أنها ستتابعُ الأمرَ بالأطرِ القانونيةِ محذرةً من المساسِ بحقوقِ الموظفين.
المصدر: قناة المنار
تعرضَ موظفو القطاع العام للإبتزاز من قبلِ بعضِ المصارفِ بسببِ تقلباتِ سعرِ صرفِ الدولار، وأكدت رابطةُ موظفي الدولة أنها ستتابعُ الأمرَ بالأطرِ القانونيةِ محذرةً من المساسِ بحقوقِ الموظفين.
المصدر: قناة المنار
استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس وفودا شعبية، بحضور مدير مكتبه في صور حيدر جفال، وكان عرض للاوضاع المعيشية والأزمة الإقتصادية. وأشار خريس الى “الإجراءات الكارثية التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل ...