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February 1 2022 - 20:04

بعد تعاميم المركزي.. سرقة موصوفة لرواتب الموظفين وجيوب المواطنين

منذ 9 mins 1 February، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

تعرضَ موظفو القطاع العام للإبتزاز من قبلِ بعضِ المصارفِ بسببِ تقلباتِ سعرِ صرفِ الدولار، وأكدت رابطةُ موظفي الدولة أنها ستتابعُ الأمرَ بالأطرِ القانونيةِ محذرةً من المساسِ بحقوقِ الموظفين.

المصدر: قناة المنار

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