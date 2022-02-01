جبهة العمل: كشف شبكات التجسس يأتي ضمن الحرب المفتوحة مع العدو

نوهت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان ببيان، بـ”كشف شعبة المعلومات العديد من شبكات التجسس المتعاملة مع العدو الصهيوني الغاصب”، لافتة الى أن “هذا الإنجاز النوعي هو نتيجة المتابعة الحثيثة والدؤوبة لشعبة المعلومات في التحري والمتابعة والملاحقة لكشف تلك الشبكات العميلة الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإثارة النعرات الطائفية وزرع الفتنة الداخلية”.

وأكدت الجبهة أن “عملية الكشف عن حوالي سبع عشرة شبكة تجسس تأتي ضمن الحرب المفتوحة مع العدو الصهيوني، ولتؤكد أن العدو ما زال يتربص بنا الدوائر ويسعى إلى تحقيق أهدافه الحاقدة بأي شكل من الأشكال”.

وحذرت من “خطورة الاختراقات الأمنية الصهيونية في هذه المرحلة بالذات في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي نعيشها في لبنان هذه الأيام، إضافة إلى الانقسام الداخلي الحاصل على كثير من الملفات الساخنة والعالقة”.

وأشارت الجبهة الى أن “ما حصل يطمئن المواطن الصالح الحريص على الوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال الحقيقي في وجه كل الاستهدافات والمؤامرات الصهيونية السافرة”، مشددة على “أهمية تحصين الساحة الداخلية والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام