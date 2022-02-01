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February 1 2022 - 18:06

مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها ومحاضر ضبط بحق أصحاب مولدات وسوبرماركت

منذ 1 ساعة 1 February، 2022
مديرية حماية المستهلك
لبنان

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، بخاصة في بعلبك حيث نظمت محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات كهرباء لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ومحاضر ضبط في حق عدد من أصحاب السوبرماركت.

وأكدت الوزارة استمرارها في ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين الى القضاء المختص.

وتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز على المخالفين الذين بلغت بأسمائهم الوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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