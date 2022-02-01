غالاغير من عين التينة: اللقاء مع الرئيس بري إيجابي وصريح وكنت مهتما لمعرفة رؤيته “المستنيرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2022 - 16:06

غالاغير من عين التينة: اللقاء مع الرئيس بري إيجابي وصريح وكنت مهتما لمعرفة رؤيته “المستنيرة”

منذ 8 mins 1 February، 2022
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لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير والوفد المرافق، في حضور سفير الفاتيكان في لبنان المونسينور جوزيف سبيتري حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وبعد اللقاء، قال المطران غالاغير “كنت بلقاء مع دولة الرئيس نبيه بري واللقاء معه كان إيجابيا وصريحا، ونقلت لدولته اهتمام قداسة البابا وقلقه على لبنان واللبنانيين في هذه الايام”.

وتابع “لقد كنت مهتما لمعرفة رؤية وآراء دولة الرئيس بري وهي آراء مستنيرة وأعتقد اننا نستطيع التقدم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضا مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيين”.

وختم “لنا في الكرسي الرسولي مساهمات متواضعة الى اللبنانيين من اجل تشجعيهم كي لا يفقدوا الأمل، بخاصة في هذه اللحظات الصعبة على الجميع، ونأمل ان يحمل المستقبل أياما أفضل للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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