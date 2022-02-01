المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نعى الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني

نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الى عموم المسلمين سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني.

وجاء في بيان النعي” قضى معظم عمره الشريف في التدريس والتأليف واستنباط الاحكام الشرعية فكان مرجعاً كبيراً وعالماً جليلاً وفقيهاً بارعاً ، ولقد خسرت المرجعية الدينية والحوزات والمراكز الدينية ركنا من اركانها اسهم في تطويرها وحفظ تراثها وتخرج على يديه جمع كبير من العلماء الفضلاء ، وافتقدنا برحيله شخصية علمية فكرية فذة واستاذا باحثاً ومربياً فاضلاً من الذين نذروا انفسهم في خدمة الدين الحنيف ونشر علومه وحفظ عقيدته.”

واضاف البيان “كان الراحل الكبير مثال المرجع الرسالي الذي تفانى في خدمة الإسلام ونشر تعاليمه وقيمه وتبليغ احكامه، ولقد أغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته التي اشتملت حقول الفقه و المعرفة والعقيدة، وانا اذ نتقدم بالعزاء من صاحب العصر والزمان والمرجعية الرشيدة والحوزات العلمية في النجف الاشرف وايران وعموم المسلمين بفقد هذا المرجع الجليل نسأل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، وان يحشره مع الأنبياء والاولياء والصديقين، وان يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان”.

المصدر: بريد الموقع