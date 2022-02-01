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February 1 2022 - 16:06

اتحادات ونقابات النقل البري اكدت المضي في تنفيذ التحرك غدا الأربعاء

منذ 12 mins 1 February، 2022
اتحادات ونقابات النقل البري
لبنان

صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان التالي: “تتناقل بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن محاولات لحل الازمة واتصالات من اجل تعليق او الغاء الاضراب حول تحرك النقل البري غدا، يهم نقابات قطاع النقل البري في لبنان نفي ذلك نفيا قاطعا كل ما جاء حول هذا الكلام، وهي ماضية باصرار في تنفيذ التحرك يوم غد على جميع الاراضي اللبنانية وعلى ابعد مستوى، اقتضى للتوضيح”.

واكد البيان “عدم وجود اي اتصالات، لا سيما وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد”، كما اكد ان “الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الاضراب ما لم يقر مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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