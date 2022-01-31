الكرملين: الرئيسان بوتين وماكرون اتفقا على العمل لعقد لقاء شخصي

أكد الكرملين في بيان له، على أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا الوضع حول أوكرانيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بتزويد موسكو بضمانات أمنية.

وجاء في بيان الكرملين “اتفق الرئيسان على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بينهما على وجه السرعة”.

وأضاف “تم الاتفاق على مزيد من الاتصالات عبر الهاتف، وكذلك على الدراسة العملية لإمكانية عقد لقاء شخصي على أعلى مستوى”.

وقال بوتين، الجمعة الماضي، في محادثة هاتفية مع ماكرون، إن “ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية”.

وشدد الرئيس الروسي، على “أهمية تطبيق كييف لاتفاقيات مينسك”.

المصدر: روسيا اليوم