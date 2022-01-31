إصابات بمواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي غرب جنين بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات الاثنين بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الملول في بلدة يعبد”، وأوضحت أن “شابين أصيبا جرّاء صدم جيب عسكري إسرائيلي لدراجة كانا يستقلانها في بلدة يعبد، وقام على إثرها جنود الاحتلال باستجواب الشابين ميدانيا”.

يشار إلى أن جميع مداخل بلدة “يعبد” مغلقة بالبوابات العسكرية الاسرائيلية، باستثناء مدخل وحيد يستخدمه المواطنون والتجار والعمال بين البلدة ومدينة جنين.

المصدر: فلسطين اليوم