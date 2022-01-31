مصادر عبرية: إصابة أحد جنود الاحتلال بعد رشقه بالحجارة قرب رام الله (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 16:38

مصادر عبرية: إصابة أحد جنود الاحتلال بعد رشقه بالحجارة قرب رام الله (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 56 mins 31 January، 2022
أخبار موقع المنار

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