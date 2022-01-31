تجمع الاطباء دان الاعتداء على مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 13:34

تجمع الاطباء دان الاعتداء على مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب

منذ 30 mins 31 January، 2022
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لبنان

استنكر تجمع الاطباء في لبنان في بيان، الاعتداء على الجسم الطبي في مستشفيي المقاصد والشيخ راغب حرب.

وطالب “الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات في حقهم”.

وجدد دعوته الى “الاسراع في اقرار ‏مشروع القانون المتعلق بالحصانة المهنية للطبيب،  المصادقة عليها بشكل نهائي”.

كما دعا نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس، الى “تفعيل الاتصالات مع الكتل النيابية المختلفة، من أجل تسريع عرض هذا المشروع، على جدول اعمال الهيئة العامة للبرلمان، وإقراره صونا لكرامة و حياة الطبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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