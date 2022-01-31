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January 31 2022 - 13:34

الجيش: 3 طائرات معادية خرقت الاجواء اللبنانية

منذ 34 mins 31 January، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 31-01-2022 الساعة 3.00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3.10 من فوق البحر قبالة خلدة.
تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش بيان آخر جاء فيه: “بتاريخ 30-01-2022 الساعة 16.20 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.00 من فوق البلدة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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