الجيش: 3 طائرات معادية خرقت الاجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 31-01-2022 الساعة 3.00، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من كفركلا وصولا حتى ضهر البيدر، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 3.10 من فوق البحر قبالة خلدة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش بيان آخر جاء فيه: “بتاريخ 30-01-2022 الساعة 16.20 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.00 من فوق البلدة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام