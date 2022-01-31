“آيفون” يتعرف على الوجوه بالكمامة

طلقت شركة آبل، ميزة طال انتظارها لمستخدمي هواتف آيفون تسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه بوجود الكمامة.

وظهرت هذه الميزة في التحديث التجريبي الجديد الذي أطلقته آبل مؤخرا، وفقا لتقرير نشره موقع “9to5mac”، وكان يمكن إلغاء قفل شاشة هواتف آيفون بوجود الكمامة فقط عندما يكون المستخدم مرتديا لساعة آبل، لكن الخيار الجديد الذي وفرته آبل يلغي الحاجة لوجود الساعة.

وتعمل تقنية التعرف على الوجه “Face ID” من خلال التعرف على المنطقة المحيطة بالعين خلال ارتداء الكمامة أو قناع الوجه، وكما يمكن استخدام الميزة الجديدة حتى في حال ارتداء الكمامة والنظارات الطبية، لكنها لن تعمل في حال ارتداء نظارات شمسية.

ولكن لن تشمل هذه الميزة جميع مستخدمي هواتف آيفون بل ستقتصر في الوقت الحالي على إصدارات آيفون 12 وآيفون 13، بمختلف أنواعها.

وكذلك، أشار التقرير إلى “من المحتمل أن تعمد آبل في المستقبل بتوسيع هذه الميزة لتشمل باقي إصدارات هواتف آيفون”.

المصدر: مواقع