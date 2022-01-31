إدارة مستشفى الرسول الأعظم استنكرت الاعتداء على مستشفى الشيخ راغب حرب

استنكرت إدارة مستشفى الرسول الاعظم في بيان، “الاعتداء على الجسم الطبي والتمريضي في مستشفى الشيخ راغب حرب، بالضرب والتهديد والذم والقدح”.

ودعت “الجهات الأمنية والقضائية المختصة الى ملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص، لإنزال أشد العقوبات بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا على حقوق العاملين في المستشفيات الذين يجاهدون في الصفوف الأمامية في ظل أزمة كورونا ويستحقون كل الشكر بدلا من الإعتداء عليهم”.

هذا وتم وضع طوكيو و33 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد في حالة شبه طوارئ تسمح للسلطات المحلية بمطالبة المطاعم والحانات بتقصير ساعات عملها والحد من تقديم المشروبات الكحولية أو إيقافها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام