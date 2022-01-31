وزارة الدفاع الاماراتية تقول أنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق من اليمن وتنفي وقوع أي خسائر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 01:40

وزارة الدفاع الاماراتية تقول أنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق من اليمن وتنفي وقوع أي خسائر

منذ 1 ساعة 31 January، 2022
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