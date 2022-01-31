وزارة الدفاع الاماراتية تقول أنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق من اليمن وتنفي وقوع أي خسائر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2022 - 01:40
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القوات المسلحة اليمنية: بيان هام خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي
السفير اليمني في طهران للمنار: الضربات على الإمارات لن تتوقف حتى إعلانها الإنسحاب من تحالف العدوان على اليمن
إعلام العدو: تشغيل منظومات الدفاع الجوي في الإمارات في أثناء زيارة رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ لأبو ظبي
الفصائل الفلسطينية تدين استقبال الإمارات لرئيس كيان الإحتلال وعبور طائرته فوق الأجواء السعودية
حركة الجهاد الإسلامي: استقبال رؤوس الإرهاب والتطرف هو تدنيس للأرض العربية ومحاولة لفرض وجود الاحتلال الباطل وقبوله
حركة حماس: اسقبال قادة العدو في عواصمنا العربية والإسلامية مكافأة للاحتلال وتشجيع على جرائمه بحق شعبنا
لجان المقاومة في فلسطين: إستقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني خطيئة كبيرة وطعنة للشعب الفلسطيني ولتاريخ الأمة المجيد
حركة المجاهدين الفلسطينية: استقبال الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني هو استمرار لمسلسل الهوان التطبيعي المخزي والفاضح
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين غرب منطقة الواحة شمال قطاع غزة
استشهاد يمني وإصابة آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبيرا لمرتزقة الإمارات وإرهابيي داعش في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة
الإمام السيد علي الخامنئي: هدف العدو من الحرب الاقتصادية كان انهيار الاقتصاد الإيراني لينفّذ مخططاته الخبيثة
الإمام الخامنئي: سياسة الضغوط القصوى أدت إلى الهزيمة المخزية لأمريكا وهذه عبارات الخارجية الأمريكية قبل أيام
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها
الشيخ قاسم: نعمل من أجل إنجاز خطة التعافي من خلال الحكومة لكن هناك قرار دولي يمنع إنجازها قبل الانتخابات النيابية
التعبئة التربوية تبارك للائحة العمل النقابي الموحد فوزها بانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي
مراسل المنار: وزير الخارجية العماني يصل غداً الإثنين إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين في سوريا
لجنة الأطباء المركزية السودانية: مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم
وزير الخارجية الروسي: نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: مشرعون أمريكيون يقتربون من الاتفاق على قانون لفرض عقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا
وزيرة الخارجية البريطانية: نسعى لتوسيع نطاق تطبيق العقوبات للتمكن من استهداف أي شركة تمثل مصلحة للكرملين والنظام الروسي
هيئة أركان الجيش الفرنسي تعلن مقتل 60 مسلحاً في شمال بوركينا فاسو في عملية قادتها قوات بوركينا بإسناد من وحدات فرنسية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الكرملين: بوتين وماكرون أكدا على تقارب مواقف موسكو وباريس بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني
وزير الخارجية الروسية: فرض عقوبات على روسيا سيقابله قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا لا يصب بمصالح أي طرف
لافروف: قواتنا تتمركز داخل أراضينا بينما تنشر واشنطن عسكرييها في أنحاء العالم دون دعوة من الدول
قوات دونباس: أوكرانيا تحضر لهجوم عسكري على مواقعنا بإشراف مستشارين أميركيين
كوريا الشمالية أجرت هذا الأسبوع تجربة تحديث لنظام صاروخ عابر بعيد المدى في إطار عدد قياسي من الاختبارات منذ بداية العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الدفاع الاماراتية تقول أنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا اطلق من اليمن وتنفي وقوع أي خسائر
منذ 1 ساعة
31 January، 2022
عاجل
وزارة الدفاع الاماراتية
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