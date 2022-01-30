الصحة اللبنانية : 7105 إصابات كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2022 - 19:48

الصحة اللبنانية : 7105 إصابات كورونا جديدة و 14 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 30 mins 30 January، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح