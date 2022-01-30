خلية الإعلام الأمني العراقي: قتل 6 إرهابيين بضربة جوية ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 17:44

خلية الإعلام الأمني العراقي: قتل 6 إرهابيين بضربة جوية ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى

منذ 29 mins 30 January، 2022
أخبار موقع المنار

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