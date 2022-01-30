العراق: القبض على ثلاثة إرهابيين في الانبار

ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراقي القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الانبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها الأحد انه “بناء على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيره أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين ضمن قاطع المسؤولية وبعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٢٩ وقوة برية من الفوج اعلاه، تم القاء القبض على الارهابيين الثلاث في قضاء هيت بالانبار”، واضافت “انهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب”.

المصدر: السومرية