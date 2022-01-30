التبادل التجاري الايراني الروسي يتجاوز عتبة 4 مليارات دولار في 2021

ونقلت وكالة ” تاس” عن الممثل التجاري السبت، أن التبادل البيني في الشهور الـ 11 الاولى من سنة 2021 سجل 3.76 مليار دولار بنمو 89.4 بالمئة على اساس سنوي.

ولفت الى أن المنتجات الزراعية تشكل نحو 80 بالمئة من السلع المتبادلة بين ايران وروسيا، حيث ازدات الصادرات الروسية من الغلال والمنتجات الزيتية فضلا عن تسجيل صادرات لقاح كورونا 45 مليون دولار.

وأستطرد أن المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة باتت اكثر فاعلية في سنة 2021 ما دعم الحركة المالية. مشيرا أن بلاده تستورد الخضار والفواكه والمكسرات من ايران.