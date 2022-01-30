المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسيه نوع “سكان إيغل” أمريكية الصنع بسلاح مناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 10:00

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسيه نوع “سكان إيغل” أمريكية الصنع بسلاح مناسب

منذ 9 mins 30 January، 2022
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