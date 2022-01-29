هاشم: لموازنة لا ترهق كاهل المواطن بالضرائب والرسوم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 13:04

هاشم: لموازنة لا ترهق كاهل المواطن بالضرائب والرسوم

منذ 46 mins 29 January، 2022
النائب قاسم هاشم
لبنان

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان، أن “الظروف المعقدة والتحديات الكبيرة التي يواجهها وطننا، ليست جديدة عليه، إذ مرت على هذا البلد ويلات وعواصف وحروب واستهدافات، واستطاع الصمود والبقاء، بفضل وحدة الموقف الداخلي وعوامل القوة وأساسها المقاومة التي كانت ركيزة حماية لبنان من عدوانية الكيان الصهيوني وهمجيته ومحاولاته التي ما زالت مستمرة للقضاء على لبنان وصيغته”.

ولفت إلى أن “الظروف الصعبة تترك آثارها وتداعياتها على اللبنانيين، وبخاصة في المناطق النائية والمرتفعة، في ظل العواصف الطبيعية وتراكم الثلوج مع عواصف الغلاء والاحتكار وغياب الرقابة والمحاسبة والحماية الاجتماعية”.

وشدد على “ضرورة ألا ترهق الموازنة كاهل المواطن بأي ضرائب ورسوم، إذ يكفيه ما أصابه من سياسات ناقصة وعاجزة، فالمطلوب خطوات وقرارات تؤسس لاقتصاد منتج يضع خطة تنمية لقطاعي الصناعة والزراعة كأولوية في مسيرة الإنقاذ المنتظر، وهذا ما ينتظره اللبنانيون من الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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