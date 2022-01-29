ايران تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة استهداف مطار بغداد الدولي بالصواریخ، معتبرا ذلك بانه يأتي في مسار زعزعة امن واستقرار العراق.

وقال خطيب زادة، في تصريح له اليوم السبت، ان مثل هذه الاعمال المشبوهة من شأنها ان تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام ارساء وصون الامن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الامن الشامل فيه ووحدة اراضيه وتدعم اجراءات الحكومة العراقية لارساء الامن والاستقرار في البلاد”.

يذكر ان هجوما صاروخيا استهدف فجر الجمعة مطار بغداد الدولي مسببا أضرارا مادية بما في ذلك لطائرة مدنية كانت متوقفة على أرض المطار، من دون وقوع ضحايا، حسبما ذكرت مصادر امنية عراقية.

وحسب تقارير وسائل الاعلام استهدف مطار بغداد بـ10 صواريخ من عيار 107 ملم، اصابت 6 منها الجناح العسكري الاميركي في المطار (قاعدة فيكتوريا).

وتفيد تقارير اخرى الى اصابة 3 صواريخ للمطار وبقاء 3 صواريخ اخرى في العربة الحاملة لها.

المصدر: وكالة ارنا